Надежда Сысоева обвинила Викторию Боню в спекуляции на смерти её мамы: "Это дно!"

Юмористка Надежда Сысоева заявила, что Виктория Боня воспользовалась темой смерти её мамы, чтобы привлечь на свою страницу подписчиков.
Звезда Comedy Woman считает, что Виктория Боня спекулировала на теме смерти её мамы.
Сысоева отметила, что Боне стало известно о кончине её родительницы, но она вместо того, чтобы выражать соболезнования, стала переманивать к себе интернет-аудиторию в социальных сетях.
Сама Надежда Сысоева предпочла не использовать смерть своей мамы как информационный повод. Она умолчала о своей тяжёлой утрате.
"Это разве человечно? Это дно!" — выразила своё мнение Сысоева.
Ранее Виктория Боня рассказала о вырезанных сценах из шоу "Выжить в Дубае. Возвращение".
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