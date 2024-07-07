Надежда Сысоева обвинила Викторию Боню в спекуляции на смерти её мамы: "Это дно!"

Сысоева упрекнула Викторию Боню в использовании темы смерти её мамы

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юмористка Надежда Сысоева заявила, что Виктория Боня воспользовалась темой смерти её мамы, чтобы привлечь на свою страницу подписчиков.

Фото: https://vk.com/comedynadenka by ВК-аккаунт Надежды Сысоевой is licensed under public doman

Звезда Comedy Woman считает, что Виктория Боня спекулировала на теме смерти её мамы.

Сысоева отметила, что Боне стало известно о кончине её родительницы, но она вместо того, чтобы выражать соболезнования, стала переманивать к себе интернет-аудиторию в социальных сетях.

Сама Надежда Сысоева предпочла не использовать смерть своей мамы как информационный повод. Она умолчала о своей тяжёлой утрате.

"Это разве человечно? Это дно!" — выразила своё мнение Сысоева.

Ранее Виктория Боня рассказала о вырезанных сценах из шоу "Выжить в Дубае. Возвращение".