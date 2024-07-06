"Учитывая опыт коллег": 46-летняя Анфиса Чехова задумалась о второй беременности

Анфиса Чехова не собирается прибегать к ЭКО ради второй беременности

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Анфиса Чехова в беседе с порталом Леди.Mail.ru призналась, что мечтает стать матерью во второй раз, но не собирается прибегать к медицинским манипуляциям.

Фото: youtube.com by канал Просто такая генетика, PDM

Артистка поясняет, что в её возрасте забеременеть довольно непросто, поэтому в этом случае она надеется лишь на Бога.

"Наверняка знаю одно: я не буду прибегать ни к каким медицинским манипуляциям, чтобы родить ещё раз. Как показывает опыт моих коллег, иногда это очень плачевно заканчивается, к сожалению", — пояснила Чехова.

Анфиса Чехова воспитывает единственного сына Соломона от бывшего мужа, актёра Гурама Баблишвили, с которым разошлась в 2017 году.

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