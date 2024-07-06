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Неожиданные стороны Саша Стоуна: что скрывает реалити-шоу "Выжить в Дубае"

Саша Стоун в шоу "Выжить в Дубае": откровения и конфликты

1:11
Шоу-бизнес

Саша Стоун и его подруга Надя Сысоева приняли участие в шоу "Выжить в Дубае". В этом проекте блогер, известный своим спокойным образом жизни, продемонстрировал неожиданные стороны своего характера, впадая в конфликты с другими участниками. Он столкнулся с Викторией Боней, Анной Седоковой и участниками "народной" команды, что вызвало негативную реакцию зрителей.

Саша Стоун в шоу "Выжить в Дубае": откровения и конфликты
Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Саши Стоун @sashkastone

В ответ на критику Саша объяснился, утверждая, что одной из самых трудных частей для него стало отсутствие должного питания. Он ожидал, что его будут кормить, но этого не произошло, что привело к значительному снижению веса и негативному влиянию на его эмоциональное состояние. В социальных сетях также начали критиковать Надю Сысоеву, отмечая, что она не столь спокойна и сдержана, каким ее представляли ранее.

Интересно, что публика узнала Сашу Стоуна благодаря реалити-шоу "Звезды в Африке", где его образ получил положительные отзывы. Тем не менее, вернувшись из Дубая, он выразил недовольство проектом и не скрывает своих негативных впечатлений.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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