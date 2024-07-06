Иван Дорн рассказал, почему не возвращается на Украину и общается ли с россиянами

Поддерживающий Украину Иван Дорн рассказал об общении с россиянами

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Иван Дорн в свежем интервью казахстанским музыкантам признался, что не был на Украине с февраля 2022 года. При этом он общается с некоторыми россиянами, несмотря на политическую обстановку.

Фото: youtube.com by канал DOPE SOZ, PDM

Дорн отметил, что покинул Киев и не торопится возвращаться, потому что выехать из страны обратно будет проблематично. Он отметил, что остаётся украинским артистом, но свободолюбивым.

Музыкант подчеркнул, что не теряет связи с Россией, в которой родился, но приезжать и навещать своих друзей не собирается.

"Есть люди из России, с которыми общаюсь. Они тихонечко сидят, не говорят ничего мне, просто общаемся на отвлечённые темы. Я возобновил контакт с двоюродными братьями и сестрами", — пояснил артист.

В настоящее время Иван Дорн живёт во Франции и выступает в европейских городах.

Ранее певица Лолита показала татуировку на шее.