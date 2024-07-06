Гарик Харламов вступил в третий брак: коллеги не верят в его последнее решение

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Большая прожарка на VK: как комики пошутили над браком Гарика Харламова

0:58
Шоу-бизнес

Гарик Харламов, комик и телеведущий, в третий раз вступил в брак с актрисой Катериной Ковальчук. Несмотря на заявление о том, что это его последний брак, его коллеги продолжают шутить над его личной жизнью.

Большая прожарка на VK: как комики пошутили над браком Гарика Харламова
Фото: youtube.com by https://www.youtube.com/watch?v=EcghHQg29HU, CC BY 3.0

На платформе VK стартовало шоу "Большая прожарка", где ведущие, включая Зою Яровицину и Филиппа Воронина, не обошли стороной его новый брак. Зоя Яровицина выразила сомнения в стабильности этого союза, шутя о возможном третьем разводе Гарика. Филипп Воронин, в свою очередь, выразил сочувствие первой жене Харламова, утверждая, что доля, которую она забрала после развода, кажется ничтожной по сравнению с имуществом, ушедшим в предыдущем браке с Кристиной Асмус.

Свадьба Гарика Харламова и Катерины Ковальчук прошла в июне, они официально расписались тайно и отметили это событие в кругу близких людей.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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