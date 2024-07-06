Гарик Харламов вступил в третий брак: коллеги не верят в его последнее решение

Гарик Харламов, комик и телеведущий, в третий раз вступил в брак с актрисой Катериной Ковальчук. Несмотря на заявление о том, что это его последний брак, его коллеги продолжают шутить над его личной жизнью.
На платформе VK стартовало шоу "Большая прожарка", где ведущие, включая Зою Яровицину и Филиппа Воронина, не обошли стороной его новый брак. Зоя Яровицина выразила сомнения в стабильности этого союза, шутя о возможном третьем разводе Гарика. Филипп Воронин, в свою очередь, выразил сочувствие первой жене Харламова, утверждая, что доля, которую она забрала после развода, кажется ничтожной по сравнению с имуществом, ушедшим в предыдущем браке с Кристиной Асмус.
Свадьба Гарика Харламова и Катерины Ковальчук прошла в июне, они официально расписались тайно и отметили это событие в кругу близких людей.
Артистка проживает с семьёй в Израиле.