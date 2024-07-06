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60-летняя певица Лолита Милявская с наращёнными ресницами показала тату на шее

Певица Лолита Милявская засветила на шее татуировку волка

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Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская, которая в прошлом году отметила 60-летний юбилей, на свежем видео засветила на шее татуировку волка.

Певица Лолита Милявская засветила на шее татуировку волка
Фото: Telegram by личный аккаунт Лолиты Милявской в Телеграм, PDM

В ролике артистка говорит о том, что не собирается покидать квартиру из-за надвигающегося урагана "Орхан".

"Получила уведомление от мэрии Москвы, что людям пожилого возраста, а также беременным не стоит выходить на улицу из-за приближающегося урагана, пользоваться мобильниками и зонтами", — рассказала она.

Лолита отметила, что не знает, к какой категории себя отнести, поэтому будет считать себя человеком, не пользующимся зонтом.

Особое внимание поклонники обратили на внешний вид певицы — она появилась в кадре с наращёнными ресницами и татуировкой с изображением волка.

Ранее родственница Игоря Талькова рассказала о конфликте певца с Аллой Пугачёвой.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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