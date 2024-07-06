60-летняя певица Лолита Милявская с наращёнными ресницами показала тату на шее

Певица Лолита Милявская, которая в прошлом году отметила 60-летний юбилей, на свежем видео засветила на шее татуировку волка.
В ролике артистка говорит о том, что не собирается покидать квартиру из-за надвигающегося урагана "Орхан".
"Получила уведомление от мэрии Москвы, что людям пожилого возраста, а также беременным не стоит выходить на улицу из-за приближающегося урагана, пользоваться мобильниками и зонтами", — рассказала она.
Лолита отметила, что не знает, к какой категории себя отнести, поэтому будет считать себя человеком, не пользующимся зонтом.
Особое внимание поклонники обратили на внешний вид певицы — она появилась в кадре с наращёнными ресницами и татуировкой с изображением волка.
Ранее родственница Игоря Талькова рассказала о конфликте певца с Аллой Пугачёвой.
Артистка проживает с семьёй в Израиле.