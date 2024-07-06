Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анфиса Чехова не собирается прибегать к ЭКО ради второй беременности
Почему стоит посадить лаванду на загородном участке: мнение эксперта
Древние петроглифы пустыни Негев могут исчезнуть
Правила ухода за волосами: выбираем средства по типу кожи головы
Фэншуй-дизайнер предупредила об утечке энергии через неправильно расположенную дверь
Nintendo прекращает ремонт Wii U и периферии в Японии
Поддерживающий Украину Иван Дорн рассказал об общении с россиянами
Юрист Катков объяснил компромиссом позицию интернет-гигантов по отношению к РФ
Китай столкнулся с проблемой банковского сектора США прошлого века
Родственница Игоря Талькова рассказала о конфликтах певца с Аллой Пугачёвой

Сестра Талькова Бойко рассказала о страхе Пугачёвой из-за конкуренции с певцом

1:13
Шоу-бизнес

Крёстная сестра певца Игоря Талькова Ксения Бойко в беседе с NEWS.RU призналась, что у артиста был конфликт с народной артисткой СССР Аллой Пугачёвой.

Сестра Талькова Бойко рассказала о страхе Пугачёвой из-за конкуренции с певцом
Фото: youtube.com by канал Центральное Телевидение, PDM

По словам женщины, Талькову нравилась певица, поэтому он во время службы в армии смог пробраться поближе к ней на концерте и попросить автограф. Между ними случился короткий диалог, во время которого будущий музыкант заявил, что она о нём ещё услышит.

Позднее уже ставшего звездой артиста Алла Пугачёва позвала работать в свой Театр песни, вместе они отправились на гастроли в Свердловск. Публика встретила Талькова громкими овациями, а певица осознала, что он её буквально затмил.

"Ему заявила: "Не знала, что ты пользуешься такой популярностью… И вот что, поезжай домой. Конкуренты мне тут не нужны". Он уехал. И написал песню "Звезда", посвящённую Пугачёвой", — говорит женщина.

Бойко уверена, что Тальков бы не удивился поведению исполнительницы в настоящее время, так как сразу раскусил её "суть".

Ранее Юрий Лоза рассказал о своём загородном хозяйстве.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
"Нужно валить": Алла Пугачёва призывает коллег и знакомых уезжать из России

Артистка проживает с семьёй в Израиле.

Певица Алла Пугачёва призывает коллег и друзей уезжать из России
Создаётся самая большая яхта в мире: длина судна составит 324 метра
Самая большая яхта в мире, которая затмит по размерам "Титаник", спустится на воду к 2028 году
Хрустящие малосольные огурчики: всё дело в простом секретном ингредиенте
NetEase: план России сработал, из банков США и Британии вывозят тонны золота
Новейший ЗРПК "Панцирь-С1" вышел на зачистку неба России Дмитрий Плотников Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев
Вы удивитесь, узнав, как быстро портится бензин в вашем баке
Ландшафтный сад на маленьком участке: как выжать максимум из каждого сантиметра пространства
Турция побила рекорды экспорта товаров на Украину: сумма поставок превысила $300 млн
Турция побила рекорды экспорта товаров на Украину: сумма поставок превысила $300 млн
Последние материалы
Мифы о здоровье и красоте груди: мнение экспертов
Опытные механики рассказали, какие неисправности в автомобиле нельзя игнорировать
США приобрели у России рекордное количество обогащённого урана
Дочь Александра Малинина окончила Королевский колледж музыки в Лондоне
Телеведущую Елену Николаеву заподозрили в анорексии после вторых родов
Британцам подсказали рецепт самодельного освежителя воздуха для дома
Куриные ножки в соево-медовом маринаде: становятся нежными и сочными
Сын Лизы Арзамасовой проникновенно исполнил песню группы "Чайф"
Топ-4 лучших морских направлений для отдыха в июле
Александр Гудков назвал угрозы причиной отмены показа его шоу в кинотеатрах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников