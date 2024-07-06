Родственница Игоря Талькова рассказала о конфликтах певца с Аллой Пугачёвой

Сестра Талькова Бойко рассказала о страхе Пугачёвой из-за конкуренции с певцом

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Крёстная сестра певца Игоря Талькова Ксения Бойко в беседе с NEWS.RU призналась, что у артиста был конфликт с народной артисткой СССР Аллой Пугачёвой.

Фото: youtube.com by канал Центральное Телевидение, PDM

По словам женщины, Талькову нравилась певица, поэтому он во время службы в армии смог пробраться поближе к ней на концерте и попросить автограф. Между ними случился короткий диалог, во время которого будущий музыкант заявил, что она о нём ещё услышит.

Позднее уже ставшего звездой артиста Алла Пугачёва позвала работать в свой Театр песни, вместе они отправились на гастроли в Свердловск. Публика встретила Талькова громкими овациями, а певица осознала, что он её буквально затмил.

"Ему заявила: "Не знала, что ты пользуешься такой популярностью… И вот что, поезжай домой. Конкуренты мне тут не нужны". Он уехал. И написал песню "Звезда", посвящённую Пугачёвой", — говорит женщина.

Бойко уверена, что Тальков бы не удивился поведению исполнительницы в настоящее время, так как сразу раскусил её "суть".

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