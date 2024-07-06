Певец Юрий Лоза рассказал о своём неприхотливом хозяйстве за городом

Юрий Лоза вместе с женой разводит кур за городом

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец и композитор Юрий Лоза в беседе с "АиФ" признался, что занимается ведением хозяйства за городом.

Фото: youtube.com by канал RuNews24, PDM

Вместе с супругой музыкант живёт в одноэтажном домике в посёлке. На территории они выращивают растения, не требующие особого ухода. Артист отметил, что не стал высаживать газон, а посадил лишь белый клевер.

"Он теперь сам по себе растет, куры его любят", — рассказывает Лоза.

Певец поделился и тем, что у него есть полтора десятка кур, которых выводит погулять специальный человек.

"В каждом поселке, как правило, живет такой рукастый парень, который помогает людям, когда им нужно что-то сделать по хозяйству", — отметил он.

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