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Певец Юрий Лоза рассказал о своём неприхотливом хозяйстве за городом

Юрий Лоза вместе с женой разводит кур за городом

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Шоу-бизнес

Певец и композитор Юрий Лоза в беседе с "АиФ" признался, что занимается ведением хозяйства за городом.

Юрий Лоза вместе с женой разводит кур за городом
Фото: youtube.com by канал RuNews24, PDM

Вместе с супругой музыкант живёт в одноэтажном домике в посёлке. На территории они выращивают растения, не требующие особого ухода. Артист отметил, что не стал высаживать газон, а посадил лишь белый клевер.

"Он теперь сам по себе растет, куры его любят", — рассказывает Лоза.

Певец поделился и тем, что у него есть полтора десятка кур, которых выводит погулять специальный человек.

"В каждом поселке, как правило, живет такой рукастый парень, который помогает людям, когда им нужно что-то сделать по хозяйству", — отметил он.

Ранее стало известно, что дочь Александра Малинина окончила престижное учебное заведение в Лондоне.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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