"Оставайся всегда первой во всём": дочь Малинина окончила Королевский колледж музыки в Лондоне

Дочь Александра и Эммы Малининых выпустилась из престижного учебного заведения в Лондоне. Родители девушки прилетели, чтобы лично поздравить наследницу с успешным окончанием колледжа.
Эмма Малинина в личном блоге отметила, что гордится дочерью, и пожелала ей успехов.
"Оставайся всегда первой во всём. Большой удачи тебе на все случаи жизни", — написала она.
Александр Малинин также не стал скрывать эмоций и отметил, что дочь превзошла его талантом. Он выразил уверенность, что она сможет покорить мировые площадки своим оперным пением.
Известно, что уже совсем скоро 23-летняя Устинья Малинина выйдет замуж — её избранником стал мужчина по имени Зак, который работает в финансовой сфере.
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