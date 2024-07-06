"Оставайся всегда первой во всём": дочь Малинина окончила Королевский колледж музыки в Лондоне

Дочь Александра Малинина окончила Королевский колледж музыки в Лондоне

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь Александра и Эммы Малининых выпустилась из престижного учебного заведения в Лондоне. Родители девушки прилетели, чтобы лично поздравить наследницу с успешным окончанием колледжа.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Александра Малинина в Инстаграм, PDM

Эмма Малинина в личном блоге отметила, что гордится дочерью, и пожелала ей успехов.

"Оставайся всегда первой во всём. Большой удачи тебе на все случаи жизни", — написала она.

Александр Малинин также не стал скрывать эмоций и отметил, что дочь превзошла его талантом. Он выразил уверенность, что она сможет покорить мировые площадки своим оперным пением.

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