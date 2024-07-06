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"Оставайся всегда первой во всём": дочь Малинина окончила Королевский колледж музыки в Лондоне

Дочь Александра Малинина окончила Королевский колледж музыки в Лондоне

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Шоу-бизнес

Дочь Александра и Эммы Малининых выпустилась из престижного учебного заведения в Лондоне. Родители девушки прилетели, чтобы лично поздравить наследницу с успешным окончанием колледжа.

Дочь Александра Малинина окончила Королевский колледж музыки в Лондоне
Фото: instagram.com by личный аккаунт Александра Малинина в Инстаграм, PDM

Эмма Малинина в личном блоге отметила, что гордится дочерью, и пожелала ей успехов.

"Оставайся всегда первой во всём. Большой удачи тебе на все случаи жизни", — написала она.

Александр Малинин также не стал скрывать эмоций и отметил, что дочь превзошла его талантом. Он выразил уверенность, что она сможет покорить мировые площадки своим оперным пением.

Известно, что уже совсем скоро 23-летняя Устинья Малинина выйдет замуж — её избранником стал мужчина по имени Зак, который работает в финансовой сфере.

Ранее телеведущую Елену Николаеву заподозрили в анорексии после вторых родов.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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