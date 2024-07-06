Ведущая "Утро России" показала фигуру после вторых родов и напугала поклонников

Телеведущую Елену Николаеву заподозрили в анорексии после вторых родов

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ведущая передачи "Утро России" Елена Николаева в личном блоге продемонстрировала фигуру в мини-юбке и откровенном топе после вторых родов. Поклонники заподозрили её в анорексии.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Елены Николаевой в Инстаграм, PDM

Елена Николаева счастлива в браке с бывшим мужем балерины Анастасии Волочковой Игорем Вдовиным. 8 мая супруги стали родителями во второй раз — на свет появился их сын, которого назвали Роман. Также они воспитывают наследника Александра.

В комментариях к свежему снимку Николаевой подписчики стали выражать свои опасения из-за её внешнего вида, так как после родов прошло два месяца.

"Похудели очень, что-то не так со здоровьем", — написал один из интернет-пользователей.

Сама же Николаева отметила, что довольна своей фигурой и не нуждается в непрошенных советах.

Ранее Александр Гудков прокомментировал отмену показа его шоу в разных городах России.