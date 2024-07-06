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Александр Васильев рассказал, как правильно сочетать верх и низ в одежде, чтобы выглядеть стройнее

Александр Васильев рассказал, как правильно подбирать верх и низ в одежде

1:17
Шоу-бизнес

Экс-ведущий "Модного приговора" Александр Васильев перечислил правила, которые позволят модницам правильно подбирать верх и низ в одежде.

Александр Васильев рассказал, как правильно подбирать верх и низ в одежде
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Васильев рассказал, как выглядеть изящнее и стройнее при любой фигуре. Он дал советы полным женщинам по сочетанию верха и низа в одежде.

Историк моды отметил, что не нужно выбирать одинаковый объемный верх и низ, так как делает фигуру массивнее и нарушает пропорции тела.

"Секрет в том, чтобы комбинировать объёмный верх с облегающим низом или наоборот", — написал Васильев в "Инстаграме"*.

Призвал он остерегаться контрастных горизонтальных линий, которые как бы визуально разрезают фигуру, делая её шире.

"Отдавайте предпочтение более мягким, плавным сочетаниям цветов и узоров, которые удлиняют силуэт и придают ему элегантность", — поделился рекомендациями эксперт.

Васильев посоветовал отказаться от коротких топов, отдавая предпочтения топам, которые заканчиваются чуть ниже талии.

Ранее Александр Васильев объяснил, что не нужно носить женщинам в теле.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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