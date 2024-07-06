Певица Ольга Орлова доказала подписчикам, что рожала дочь самостоятельно

Певица Ольга Орлова случайно засветила наглядное доказательство того, что обошлась без услуг суррогатной матери и родила дочь сама.
Экс-участница группы "Блестящие" опубликовала в "Инстаграме"* видео на морском побережье в купальнике.
Внимательные подписчики обратили внимание на шрам на животе певицы от кесарева сечения. Это стало доказательством того, что Орлова не прибегала к услугам суррогатной матери.
Ранее Орлову часто подвергали травле, предполагая, что знаменитость врёт, когда утверждает, что произвела дочь на свет в возрасте 45 лет самостоятельно.
Ольга не пыталась никому ничего доказать, предпочитая игнорировать обвинения во лжи.
Ранее Ольга Орлова выразила восхищение мужу Анастасии Заворотнюк, фигуристу Петру Чернышеву.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Артистка проживает с семьёй в Израиле.