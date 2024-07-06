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Певица Ольга Орлова доказала подписчикам, что рожала дочь самостоятельно

Ольга Орлова доказала, что не прибегала к услугам суррогатной матери

1:01
Шоу-бизнес

Певица Ольга Орлова случайно засветила наглядное доказательство того, что обошлась без услуг суррогатной матери и родила дочь сама.

Ольга Орлова доказала, что не прибегала к услугам суррогатной матери
Фото: https://vk.com/olgaorlova__1311 by ВК-аккаунт Ольги Орловой is licensed under public doman

Экс-участница группы "Блестящие" опубликовала в "Инстаграме"* видео на морском побережье в купальнике.

Внимательные подписчики обратили внимание на шрам на животе певицы от кесарева сечения. Это стало доказательством того, что Орлова не прибегала к услугам суррогатной матери.

Ранее Орлову часто подвергали травле, предполагая, что знаменитость врёт, когда утверждает, что произвела дочь на свет в возрасте 45 лет самостоятельно.

Ольга не пыталась никому ничего доказать, предпочитая игнорировать обвинения во лжи.

Ранее Ольга Орлова выразила восхищение мужу Анастасии Заворотнюк, фигуристу Петру Чернышеву.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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