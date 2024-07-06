Волочкова приревновала Прохора Шаляпина к Калашниковой: "Изменяешь мне?"

Балерина Анастасия Волочкова обрушилась с обвинениями на Прохора Шаляпина, который появился в компании другой женщины.
Прохор Шаляпин опубликовал в "Инстаграме"* весёлое видео с певицей Анной Калашниковой. Она отметил, что с ней никогда не бывает скучно.
Такой контент пришёлся не по душе Анастасии Волочковой.
"Изменяешь мне?" — написала по постом Шаляпина балерина.
Прохор принялся оправдываться перед подругой, с которой они недавно провели ночь на печи в русской избе. Он отметил, что видео снято давно, а звезда балета для него всегда вне конкуренции.
Ранее Прохор Шаляпин покувыркался с Анастасией Волочковой на сеновале.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Артистка проживает с семьёй в Израиле.