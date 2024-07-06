Волочкова приревновала Прохора Шаляпина к Калашниковой: "Изменяешь мне?"

Анастасия Волочкова обвинила Прохора Шаляпина в измене

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова обрушилась с обвинениями на Прохора Шаляпина, который появился в компании другой женщины.

Фото: https://www.instagram.com/shalyapin_officia by Инстаграм Прохора Шаляпина is licensed under public doman

Прохор Шаляпин опубликовал в "Инстаграме"* весёлое видео с певицей Анной Калашниковой. Она отметил, что с ней никогда не бывает скучно.

Такой контент пришёлся не по душе Анастасии Волочковой.

"Изменяешь мне?" — написала по постом Шаляпина балерина.

Прохор принялся оправдываться перед подругой, с которой они недавно провели ночь на печи в русской избе. Он отметил, что видео снято давно, а звезда балета для него всегда вне конкуренции.

Ранее Прохор Шаляпин покувыркался с Анастасией Волочковой на сеновале.

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