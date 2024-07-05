Стало известно, почему на самом деле дочь Тома Круза отказалась от фамилии знаменитого отца

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Дочь Тома Круза отказалась от общения с ним из-за его нежелания видеться

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Шоу-бизнес

Дочь голливудского актёра Тома Круза Сури отказалась от фамилии отца и его финансовой поддержки из-за того, что артист не желал видеться с наследницей.

Дочь Тома Круза отказалась от общения с ним из-за его нежелания видеться
Фото: youtube.com by канал STAR-BAR, PDM

Как пишет In Touch Weekly со ссылкой на инсайдера, Том Круз последние 11 лет предпочитал не встречаться с дочерью. Таким образом источник намекнул, что это было осознанное решение голливудской знаменитости.

Сури родилась в браке Тома Круза и Кэти Холмс. Супруги прожили вместе с 2006 по 2012 годы. После расставания девочка осталась с матерью, а отец получил право на её посещение.

Так, в день, когда Сури Круз закончила школу, актёр веселился на концерте Тейлор Свифт в Лондоне.

Ранее Тина Канделаки рассказала, какая фамилия теперь у её замужней дочери.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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