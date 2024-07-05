Стало известно, почему на самом деле дочь Тома Круза отказалась от фамилии знаменитого отца

Дочь голливудского актёра Тома Круза Сури отказалась от фамилии отца и его финансовой поддержки из-за того, что артист не желал видеться с наследницей.
Как пишет In Touch Weekly со ссылкой на инсайдера, Том Круз последние 11 лет предпочитал не встречаться с дочерью. Таким образом источник намекнул, что это было осознанное решение голливудской знаменитости.
Сури родилась в браке Тома Круза и Кэти Холмс. Супруги прожили вместе с 2006 по 2012 годы. После расставания девочка осталась с матерью, а отец получил право на её посещение.
Так, в день, когда Сури Круз закончила школу, актёр веселился на концерте Тейлор Свифт в Лондоне.
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