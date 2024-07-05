"Жду поздравлений": Тина Канделаки раскрыла фамилию дочери после замужества

Тина Канделаки рассказала, что дочь после свадьбы сменила фамилию и стала Бородиной

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Генеральный директор телеканала ТНТ Тина Канделаки в личном блоге опубликовала снимки со свадьбы дочери и призналась, что её наследница сменила фамилию.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Тины Канделаки в Инстаграм, PDM

Девушка, которая родилась в браке телеведущей с бизнесменом Андреем Кондрахиным, после замужества взяла фамилию супруга.

"Мелания Бородина. Жду ваших поздравлений", — написала Канделаки.

Дочь продюсера избегает публичности и редко говорит о личной жизни. О помолвке Мелании стало известно в январе 2024 года благодаря знаменитой матери. Тина Канделаки опубликовала в блоге снимок наследницы с кольцом на безымянном пальце.

Также у Тины Канделаки есть сын Леонтий, который принимал участие в проекте "Новая Фабрика звёзд", но ушёл из-за критики.

Ранее первый продюсер Алсу высказался о карьере певицы.