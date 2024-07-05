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"Ей не всё подойдёт": первый продюсер Алсу оценил шансы певицы вернуться на сцену

Первый продюсер Алсу Белоцерковский выразил поддержку певице на фоне развода

1:13
Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Валерий Белоцерковский в беседе с VOICE оценил шансы певицы Алсу возродить музыкальную карьеру. Он уверен, что ей необходимо подобрать подходящий репертуар.

Первый продюсер Алсу Белоцерковский выразил поддержку певице на фоне развода
Фото: youtube.com by канал NATAN, PDM

Валерий Белоцерковский был первым продюсером исполнительницы, однако их рабочие отношения закончились больше 20 лет назад. Мужчина утверждает, что они сохранили тёплые человеческие отношения.

Рассуждая о попытках артистки вернуться на большую сцену в связи с разводом, продюсер отметил, что Алсу подойдёт не каждая песня.

"Она гораздо глубже, чем многие из тех, которые становятся знаменитыми, исполняя какие-то хиты. Знаете, если бы Барбара Стрейзанд пела песни, грубо говоря, Уитни Хьюстон, она бы никогда не стала той, кем стала. И наоборот. Человеку глубоко талантливому необходимо подобрать свой репертуар", — уверен продюсер.

Сам Валерий, который давно ушёл из шоу-бизнеса, готов в любую минуту оказать помощь певице.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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