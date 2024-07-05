"Ей не всё подойдёт": первый продюсер Алсу оценил шансы певицы вернуться на сцену

Музыкальный продюсер Валерий Белоцерковский в беседе с VOICE оценил шансы певицы Алсу возродить музыкальную карьеру. Он уверен, что ей необходимо подобрать подходящий репертуар.
Валерий Белоцерковский был первым продюсером исполнительницы, однако их рабочие отношения закончились больше 20 лет назад. Мужчина утверждает, что они сохранили тёплые человеческие отношения.
Рассуждая о попытках артистки вернуться на большую сцену в связи с разводом, продюсер отметил, что Алсу подойдёт не каждая песня.
"Она гораздо глубже, чем многие из тех, которые становятся знаменитыми, исполняя какие-то хиты. Знаете, если бы Барбара Стрейзанд пела песни, грубо говоря, Уитни Хьюстон, она бы никогда не стала той, кем стала. И наоборот. Человеку глубоко талантливому необходимо подобрать свой репертуар", — уверен продюсер.
Сам Валерий, который давно ушёл из шоу-бизнеса, готов в любую минуту оказать помощь певице.
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