"Какая-то жесть": рейс Юлии Савичевой задержали из-за мужчины, угрожавшего гранатой

Певица Юлия Савичева в личном блоге рассказала, что её рейс до Владивостока задержали из-за дебоша пьяного мужчины в салоне самолёта.
Бывшая участница "Фабрики звёзд" отметила, что мужчина угрожал достать гранату и всех подорвать.
"В общем, какая-то жесть", — заявила исполнительница.
Инцидент произошёл при посадке на самолёт, поэтому пьяного мужчину успели задержать сотрудники полиции. Юлия Савичева, которая уже долетела до Владивостока, призналась, что впервые попала в подобную ситуацию.
Недавно Юлия Савичева призналась, что провалилась во время выступления на "Евровидении" десять лет назад из-за полуголого танцора. По её словам, танцоров слишком сильно намазали краской, поэтому у неё скользили кроссовки.
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