"Какая-то жесть": рейс Юлии Савичевой задержали из-за мужчины, угрожавшего гранатой

Рейс Савичевой задержали из-за дебоша пьяного мужчины, угрожавшего гранатой

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Юлия Савичева в личном блоге рассказала, что её рейс до Владивостока задержали из-за дебоша пьяного мужчины в салоне самолёта.

Фото: youtube.com by канал Dasha Manakova Easy Music, PDM

Бывшая участница "Фабрики звёзд" отметила, что мужчина угрожал достать гранату и всех подорвать.

"В общем, какая-то жесть", — заявила исполнительница.

Инцидент произошёл при посадке на самолёт, поэтому пьяного мужчину успели задержать сотрудники полиции. Юлия Савичева, которая уже долетела до Владивостока, призналась, что впервые попала в подобную ситуацию.

Недавно Юлия Савичева призналась, что провалилась во время выступления на "Евровидении" десять лет назад из-за полуголого танцора. По её словам, танцоров слишком сильно намазали краской, поэтому у неё скользили кроссовки.

Ранее стало известно, что Юлия Гаврилина продаёт свой Rolls Royce.