22-летняя Юлия Гаврилина выставила на продажу фиолетовый Rolls Royce

Блогерша Юлия Гаврилина продаёт Rolls Royce за 18,5 млн рублей

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша Юлия Гаврилина продаёт свой автомобиль Rolls Royce Ghost 2017 года выпуска за 18,5 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал "ВПШ".

Фото: instagram.com by личный аккаунт Юлии Гаврилиной в Инстаграм, PDM

Так, согласно объявлению на сайте auto.ru, у машины было несколько владельцев, в настоящее время пробег составляет 65,3 тыс. километров. Гаврилина купила авто три года назад, а сейчас выставила на продажу.

Юлия Гаврилина на днях перенесла повторную ринопластику. Первый раз она сделала операцию в 18 лет, так как ей не нравился нос. По словам блогерши, в детстве она упала с велосипеда.

Девушка прославилась благодаря развлекательным коротким видеороликам в TikTok. В 2021 году приняла участие в реалити-проекте "Звёзды в Африке", где смогла стать финалисткой.

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