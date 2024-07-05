"Нужно валить": Алла Пугачёва призывает коллег и знакомых уезжать из России

Певица Алла Пугачёва призывает коллег и друзей уезжать из России

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва и её супруг, юморист Максим Галкин* (внесён в реестр иноагентов на территории РФ) призывают друзей и знакомых уезжать из России. Об этом пишет EADaily со ссылкой на УНИАН.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Аллы Пугачевой в Инстаграм, PDM

Сообщается, что исполнительница позвонила близкому другу, чьё имя не называется, и посоветовала покинуть Россию в ближайшие два месяца.

"Нужно валить, так и сказала. Хотя бы на полгода", — приводит слова неизвестного издание.

При этом Пугачёва якобы отказалась раскрывать какие-либо детали, но пообещала всё рассказать при личной встрече. Знакомый артистки не решил, как ему лучше поступить. По информации украинского портала, аналогичные звонки от певицы получили и другие известные люди из Москвы и Санкт-Петербурга.

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