"Он тебя не заслуживает": мать Дженнифер Лопес требует от певицы развода с Беном Аффлеком

Мать голливудской актрисы Дженнифер Лопес Гваделупе Родригес призвала дочь подумать о себе и как можно скорее подать на развод с актёром Беном Аффлеком. Об этом пишет Daily Mail.
Со словами матери согласны и сёстры певицы — Лесли Энн и Линда, у которых брак Лопес вызывает опасения.
"Дженнифер сейчас чувствует, что Бен её не заслуживает, и её сестры с этим согласны. Они, конечно, хотят, чтобы Лопес была счастлива, но чувствуют, что их сестра настолько увлечена тем, что должно было быть, что не видит этого таким, какое оно есть сейчас", — поясняет инсайдер издания.
Родные Дженнифер хотят, чтобы она сосредоточилась на воспитании детей и своей карьере, так как считают, что Бен Аффлек не осознаёт, как ему повезло.
Семья Лопес уверена, что артистка будет вечно любить Бена Аффлека, но ему проще сдаться, чем что-то изменить.
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