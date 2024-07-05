"Знакомьтесь, это Лёвка": Катя IOWA впервые показала лицо сына

Певица Катя IOWA впервые показала лицо годовалого сына Льва

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Катя IOWA (настоящее имя Екатерина Иванчикова) впервые в личном блоге показала поклонникам лицо годовалого сына Льва, которого родила от музыканта Леонида Терещенко.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Кати IOWA в Инстаграм, PDM

Артистка поделилась кадрами с семейной фотосессии. Их запечатлели во время прогулки в парке возле особняка с колоннами.

"Знакомьтесь, это Лёвка", — представила артистка сына поклонникам.

Подписчики исполнительницы обратили внимание на то, что наследник похож внешне на своего отца. Мальчик показался аудитории очень харизматичным.

Катя IOWA признавалась, что мечтала родить естественным путём, но ей понадобилось экстренное кесарево сечение.

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