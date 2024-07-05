"Не беси меня!": Кудрявцева пригрозила больному Кушанашвили

Телеведущая Лера Кудрявцева пожелала Отару Кушанашвили выздоровления

Телеведущая Лера Кудрявцева пожелала журналисту и шоумену Отару Кушанашвили скорейшего выздоровления. Об этом пишет StarHit.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Леры Кудрявцевой в Инстаграм, PDM

Она отреагировала на видео, которое телеведущий опубликовал из больничной палаты после проведённой операции. В ролике Кушанашвили сообщил, что вынужден терпеть боли и больничный режим, так как у него "новый желудок".

"Отарище! Скорее поправляйся. Не беси меня!" — заявила Кудрявцева.

Так, Леру Кудрявцеву обвиняли в безразличии из-за того, что она молчала на фоне госпитализации Отара Кушанашвили. Сам шоумен заявил, что артистка является частью его жизни.

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