"Не беси меня!": Кудрявцева пригрозила больному Кушанашвили

Телеведущая Лера Кудрявцева пожелала журналисту и шоумену Отару Кушанашвили скорейшего выздоровления. Об этом пишет StarHit.
Она отреагировала на видео, которое телеведущий опубликовал из больничной палаты после проведённой операции. В ролике Кушанашвили сообщил, что вынужден терпеть боли и больничный режим, так как у него "новый желудок".
"Отарище! Скорее поправляйся. Не беси меня!" — заявила Кудрявцева.
Так, Леру Кудрявцеву обвиняли в безразличии из-за того, что она молчала на фоне госпитализации Отара Кушанашвили. Сам шоумен заявил, что артистка является частью его жизни.
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