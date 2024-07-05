"Что происходит?": Шишкова впервые высказалась о конфликте Алсу и Анастасии Решетовой

Шишкова обозначила нейтральную позицию в конфликте Алсу и Анастасии Решетовой

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель Алёна Шишкова в личном блоге решила чётко и доступно обозначить свою позицию по поводу разгоревшегося скандала между певицей Алсу и блогершей Анастасией Решетовой.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Алены Шишковой в Инстаграм, PDM

Поклонники обратили внимание, что бывшая возлюбленная рэпера Тимати ставит лайки на комментарии, которые тем или иным образом задевают блогершу Анастасию Решетову. На этом фоне в её сторону полились различные негативные высказывания.

"Что происходит? Я ставлю лайки на комментарии в мою поддержку, чего бы они ни касались. И вдруг шквал претензий по поводу событий, которые касаются не меня? Я кого-то обидела? Оскорбила? Обвинила?" — задалась вопросами модель.

Она отметила, что живёт жизнь, старается избегать негатива, любит свою дочь и других близких людей. При этом имя Анастасии Решетовой в этом списке не оказалось.

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