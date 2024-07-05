"Я не нуждаюсь": 18-летняя невеста Григория Лепса рассказала о своём романе с певцом

Невеста певца Григория Лепса Аврора Киба в личном Telegram-канале заявила, что её роман с артистом не связан с материальными благами.
По словам девушки, она с детства растёт в "парниковых" условиях и не нуждается в чьих-то деньгах.
При этом она отметила, что не реагирует на негативные комментарии, так как обладает прекрасной самооценкой.
"Я не "новая интрижка Григория Лепса", не запасной вариант. И, по-моему, никому из пишущих Лепс предложение не делал, верно?" — заявила она.
На премии МУЗ-ТВ Григория Лепса спросили, является ли Аврора его невестой, он ответил, что она думает.
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