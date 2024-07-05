"Я не нуждаюсь": 18-летняя невеста Григория Лепса рассказала о своём романе с певцом

Молодая возлюбленная Григория Лепса не считает себя очередной интрижкой артиста

Невеста певца Григория Лепса Аврора Киба в личном Telegram-канале заявила, что её роман с артистом не связан с материальными благами.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Авроры Кибы в Инстаграм, PDM

По словам девушки, она с детства растёт в "парниковых" условиях и не нуждается в чьих-то деньгах.

При этом она отметила, что не реагирует на негативные комментарии, так как обладает прекрасной самооценкой.

"Я не "новая интрижка Григория Лепса", не запасной вариант. И, по-моему, никому из пишущих Лепс предложение не делал, верно?" — заявила она.

На премии МУЗ-ТВ Григория Лепса спросили, является ли Аврора его невестой, он ответил, что она думает.

Ранее стало известно, что Надин Серовски собралась замуж за мужчину, которого обвиняла в изменах.