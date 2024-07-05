Блогер-миллионник Надин Серовски выходит замуж за избранника, которого обвиняла в измене

Блогерша Надин Серовски в личном блоге показала помолвочное кольцо и объявила, что в скором времени выходит замуж. Избранником девушки стал Артём Венскель, которого она, по слухам, увела из семьи.
Сама Надин на странице в соцсетях не стала раскрывать, за кого именно собирается замуж, но жених опубликовал в блоге совместное фото с радостной новостью.
"Всё понятно без слов", — написал мужчина.
Подписчики не верят до конца в то, что их не разыгрывают, потому что только недавно Надин плакала в блоге из-за расставания с мужчиной якобы из-за измены. Также она жаловалась на то, что ей не удаётся построить нормальных отношений с противоположным полом.
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