Блогер-миллионник Надин Серовски выходит замуж за избранника, которого обвиняла в измене

Блогер Надин Серовски выходит замуж за Артёма Венскеля, которого увела из семьи

Блогерша Надин Серовски в личном блоге показала помолвочное кольцо и объявила, что в скором времени выходит замуж. Избранником девушки стал Артём Венскель, которого она, по слухам, увела из семьи.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Артема Венскеля в Инстаграм, PDM

Сама Надин на странице в соцсетях не стала раскрывать, за кого именно собирается замуж, но жених опубликовал в блоге совместное фото с радостной новостью.

"Всё понятно без слов", — написал мужчина.

Подписчики не верят до конца в то, что их не разыгрывают, потому что только недавно Надин плакала в блоге из-за расставания с мужчиной якобы из-за измены. Также она жаловалась на то, что ей не удаётся построить нормальных отношений с противоположным полом.

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