Меган Маркл впервые за долгое время появится в развлекательном шоу

Герцогиня Сассекская приняла участие в съёмках кулинарного шоу для стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщает The Daily Beast.
Источник в Голливуде подтвердил, что всё прошло хорошо.
Специалист по связям с общественностью Марк Борковски заявил, что проект может стать "перезапуском чего-то нового и интересного" для Меган Маркл.
Актриса и её супруг, принц Гарри заключили контракт с Netflix, который подходит к концу лишь в 2025 году. Шоу, в котором снялась Меган Маркл, будет посвящено не только кулинарии, но и садоводству, и домоводству.
Маркл впервые за долгое время появится на экране в развлекательном шоу. В 2022 году на Netflix выходил документальный фильм "Гарри и Меган", посвящённый их разрыву отношений с королевской семьёй.
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