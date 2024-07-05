Меган Маркл впервые за долгое время появится в развлекательном шоу

Меган Маркл появится в кулинарном шоу на Netflix

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Герцогиня Сассекская приняла участие в съёмках кулинарного шоу для стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщает The Daily Beast.

Фото: youtube.com by канал Культурный канал с Анастасией Сацюк, PDM

Источник в Голливуде подтвердил, что всё прошло хорошо.

Специалист по связям с общественностью Марк Борковски заявил, что проект может стать "перезапуском чего-то нового и интересного" для Меган Маркл.

Актриса и её супруг, принц Гарри заключили контракт с Netflix, который подходит к концу лишь в 2025 году. Шоу, в котором снялась Меган Маркл, будет посвящено не только кулинарии, но и садоводству, и домоводству.

Маркл впервые за долгое время появится на экране в развлекательном шоу. В 2022 году на Netflix выходил документальный фильм "Гарри и Меган", посвящённый их разрыву отношений с королевской семьёй.

Ранее певица Наталья Штурм предсказала, чем закончится суд Павла Прилучного и Агаты Муцениеце.