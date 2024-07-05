"Жизнь пошла под откос": Штурм осудила Прилучного и Муцениеце за судебные разбирательства из-за детей

Штурм заявила, что у детей Прилучного и Муцениеце останется травма после суда

Певица Наталья Штурм в личном Telegram-канале назвала величайшей глупостью суд актёров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце из-за алиментов и местожительства детей.

Фото: youtube.com by канал Сама Меньшова, PDM

Артистка пояснила, что пережила подобную ситуацию в браке с Игорем Павловым. По её словам, суд никто не выиграет, а дети останутся с травмами.

Так, Штурм рассказала, что её бывший муж подал в суд, когда сыну Арсению было 14 лет, в надежде не платить алименты в размере 15 тысяч рублей. Тогда мужчина рассчитывал, что наследник захочет жить с ним, а звёздная мать будет платить деньги — 120 тысяч рублей в месяц.

Однако Павлов проиграл оба суда, а мальчик сбежал из школы, за которую платили больше миллиона рублей в месяц.

"Жизнь троих людей пошла под откос. Отец, рыдая, звонит, жалуется: "Как же так". Я умоляю Арса общаться с папой", — рассказала артистка.

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