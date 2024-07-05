Жена бойфренда Анны Семенович публично обратилась к мужу и призвала его вернуться в Германию

Жена бойфренда Анны Семенович заявила о мирном разрешении конфликта

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жена нынешнего возлюбленного певицы Анны Семенович Дениса в беседе с "КП" подтвердила, что их конфликт исчерпан. Ради сына они сумели обо всём договориться.

Фото: youtube.com by канал Юлия Бедеров, PDM

Мария обратилась в издание и сообщила, что Денис должен приехать в Германию для инициации бракоразводного процесса.

"Мы будем пытаться сохранить хорошие отношения и воспитывать нашего общего сына. Мы всё урегулировали и претензий больше нет друг к другу", — отметила женщина.

Её слова подтвердила и певица Анна Семенович, которая указала на излишнюю эмоциональность женщин в стрессовых ситуациях. Сам Денис заверил, что хочет сохранить с матерью своего сына дружеские отношения ради спокойствия ребёнка.

"Надеюсь, что со стороны моей бывшей жены в будущем больше не будет оскорблений и претензий в мой адрес. Мы будем соблюдать наши договоренности и всегда вести только конструктивный диалог", — заявил избранник Семенович.

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