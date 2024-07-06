Алла Пугачева и Максим Галкин* занялись конспирацией в целях безопасности

Алла Пугачева и Максим Галкин* пытаются запутать публику в социальных сетях

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва и Максим Галкин*, усилили меры предосторожности и стараются, как можно незаметно перемещаться по миру.

Фото: https://www.instagram.com/alla_orfey by Инстаграм Аллы Пугачёвой is licensed under public doman

Пугачёва и Галкин* усилили охрану и предпочитают скрывать свои переезды. Примадонна намерена перебраться жить в Латвию. Особняк Примадонны в Юрмале уже подготовили в приезду народной артистки Советского Союза.

Ранее сообщалось, что Кристина Орбакайте с дочерью Клавдией отметили на Бродвее окончание шестого класса школы.

Как сообщает "Вечерняя Москва", в доме звезды имеется видеонаблюдение. Вилла Примадонны хорошо охраняется.

Попытки запутать публику со стороны певицы увидели в том, что Галкин и Пугачёва размещают фото и видео в социальных сетях с опозданием. Особенно это касается контента, который может помочь вычислить переезды звёздной пары. К конспирации артисты вынуждены прибегать в целях собственной безопасности.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом.