Алла Пугачева и Максим Галкин* занялись конспирацией в целях безопасности

Певица Алла Пугачёва и Максим Галкин*, усилили меры предосторожности и стараются, как можно незаметно перемещаться по миру.
Пугачёва и Галкин* усилили охрану и предпочитают скрывать свои переезды. Примадонна намерена перебраться жить в Латвию. Особняк Примадонны в Юрмале уже подготовили в приезду народной артистки Советского Союза.
Ранее сообщалось, что Кристина Орбакайте с дочерью Клавдией отметили на Бродвее окончание шестого класса школы.
Как сообщает "Вечерняя Москва", в доме звезды имеется видеонаблюдение. Вилла Примадонны хорошо охраняется.
Попытки запутать публику со стороны певицы увидели в том, что Галкин и Пугачёва размещают фото и видео в социальных сетях с опозданием. Особенно это касается контента, который может помочь вычислить переезды звёздной пары. К конспирации артисты вынуждены прибегать в целях собственной безопасности.
*признан Минюстом РФ иностранным агентом.
Артистка проживает с семьёй в Израиле.