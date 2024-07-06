Приятель Отара Кушанашвили Полупанов рассказал о состоянии журналиста

Друг Отара Кушанашвили рассказал о самочувствии артиста

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Друг журналиста Отара Кушанашвили Владимир Полупанов рассказал, как чувствует себя шоумен.

Фото: https://vk.com/o.kushanashvili by ВК-аккаунт Отара Кушанашвили is licensed under public doman

Приятель журналиста Владимир Полупанов объяснил, что Кушанашвили лечится в онкологическом центре имени Блохина, где ещё пробудет некоторое время.

Шоумену, по словам его друга, ставят капельницы и дают препараты, способствующие нормализации сна, так как Кушанашвили страдает бессонницей.

Ранее Владимир Полупанов сделал достоянием общественности письмо Кушанашвили из больницы.

Как сообщает "Вечерняя Москва", жена журналиста Ольга объясняла, что слухи о онкологическом заболевании Кушанашвили не подтвердились. Она отметила, что у супруга имеются проблемы с кишечником, однако ракового заболевания выявлено не было.