Приятель Отара Кушанашвили Полупанов рассказал о состоянии журналиста

Друг журналиста Отара Кушанашвили Владимир Полупанов рассказал, как чувствует себя шоумен.
Приятель журналиста Владимир Полупанов объяснил, что Кушанашвили лечится в онкологическом центре имени Блохина, где ещё пробудет некоторое время.
Шоумену, по словам его друга, ставят капельницы и дают препараты, способствующие нормализации сна, так как Кушанашвили страдает бессонницей.
Ранее Владимир Полупанов сделал достоянием общественности письмо Кушанашвили из больницы.
Как сообщает "Вечерняя Москва", жена журналиста Ольга объясняла, что слухи о онкологическом заболевании Кушанашвили не подтвердились. Она отметила, что у супруга имеются проблемы с кишечником, однако ракового заболевания выявлено не было.
Артистка проживает с семьёй в Израиле.