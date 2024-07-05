"С детства знаю": Юрий Лоза раскрыл секрет, как не влюбляться с первого взгляда

Музыкант Юрий Лоза признался, что не помнит первой любви

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкант Юрий Лоза в программе "Вкусно с Анфисой Чеховой" на ТВ-3 рассказал, что не помнит первой любви. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Фото: youtube.com by канал Алена, блин!, PDM

Артист и телеведущая приготовили в рамках передачи баранину с овощами в винном соусе — именно это блюдо напоминает Лозе про детство в Казахстане.

Однако, по словам автора хита "Плот", он плохо помнит первую учительницу и первую любовь из-за частых переездов.

"В то время мне все нравились: кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше, но нельзя сказать, чтобы я действительно влюблялся. С детства знаю рецепт от любви с первого взгляда — посмотреть во второй раз", — сказал Лоза.

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