"С детства знаю": Юрий Лоза раскрыл секрет, как не влюбляться с первого взгляда

Музыкант Юрий Лоза в программе "Вкусно с Анфисой Чеховой" на ТВ-3 рассказал, что не помнит первой любви. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу телеканала.
Артист и телеведущая приготовили в рамках передачи баранину с овощами в винном соусе — именно это блюдо напоминает Лозе про детство в Казахстане.
Однако, по словам автора хита "Плот", он плохо помнит первую учительницу и первую любовь из-за частых переездов.
"В то время мне все нравились: кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше, но нельзя сказать, чтобы я действительно влюблялся. С детства знаю рецепт от любви с первого взгляда — посмотреть во второй раз", — сказал Лоза.
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