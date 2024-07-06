Отец певицы Жанны Фриске рассказал, кому достанется квартира звезды

Отец Жанны Фриске Владимир Копылов объяснил, как планирует распорядиться квартирой покойной дочери на Красной Пресне.
Владимир Копылов объяснил, что есть несколько вариантов того, как следует поступить с дорогостоящими апартаментами Жанны Фриске.
Ранее Наталья Фриске сравнила характер двухлетней дочери с нравом Жанны Фриске.
Он не исключает, что квартира перейдёт на наследству к сыну звезды Платону, который сейчас проживает с отцом Дмитрием Шепелевым. Задумался он и том, чтобы поделить недвижимость умершей дочери между внуком и дочерью Натальей Фриске, у которой подрастает дочка.
Как сообщает "Вечерняя Москва", что в квартире Жанны проведён дорогой ремонт, поэтому стоимость недвижимости существенно возросла.
Артистка проживает с семьёй в Израиле.