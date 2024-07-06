Отец певицы Жанны Фриске рассказал, кому достанется квартира звезды

Отец Жанны Фриске рассказал о судьбе наследства певицы

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске Владимир Копылов объяснил, как планирует распорядиться квартирой покойной дочери на Красной Пресне.

Фото: https://vk.com/jf_fj by ВК-аккаунт Жанны Фриске is licensed under public doman

Владимир Копылов объяснил, что есть несколько вариантов того, как следует поступить с дорогостоящими апартаментами Жанны Фриске.

Ранее Наталья Фриске сравнила характер двухлетней дочери с нравом Жанны Фриске.

Он не исключает, что квартира перейдёт на наследству к сыну звезды Платону, который сейчас проживает с отцом Дмитрием Шепелевым. Задумался он и том, чтобы поделить недвижимость умершей дочери между внуком и дочерью Натальей Фриске, у которой подрастает дочка.

Как сообщает "Вечерняя Москва", что в квартире Жанны проведён дорогой ремонт, поэтому стоимость недвижимости существенно возросла.