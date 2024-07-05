"Моя задача — выжить": Кушанашвили отреагировал на безразличие Кудрявцевой

Шоумен Отар Кушанашвили назвал Леру Кудрявцеву «частью своей жизни»

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен и журналист Отар Кушанашвили в личном Telegram-канале отреагировал на нападки в сторону телеведущей Леры Кудрявцевой из-за её молчания по поводу его нахождения в больнице.

Фото: youtube.com by канал Осторожно: Собчак, PDM

Кушанашвили признался, что не собирается отслеживать такие вещи в нынешнем состоянии. Также он отметил, что артистка заслужила право делать всё, что хочет.

"Она — часть моей жизни, и этого не изменить", — подчеркнул журналист.

Кушанашвили заявил, что телеведущая может считать его кем угодно, а он сейчас просто должен выжить. В заключение он попросил поклонников быть добрее к себе и к другим.

Леру Кудрявцеву обвиняют в безразличии на фоне того, что Отар Кушанашвили оказался в больнице. Интернет-пользователи обратили внимание на то, что артистка не посвятила ни слова человеку, которого считала другом.

Ранее стало известно, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек собираются разводиться.