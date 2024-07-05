Чуда не случилось: Бен Аффлек и Дженнифер Лопес готовятся к разводу

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально начали бракоразводный процесс

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Голливудские актёры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек обратились к юристам и начали бракоразводный процесс. Об этом пишет Radar.

Фото: youtube.com by канал JOHNNY DEPP`s FILES, PDM

Инсайдер издания сообщил, что певица потратила огромное количество финансовых средств на продвижение их с Аффлеком пары. Как итог, их семью приглашали стать партнёром многие крупные компании, даже Amazon. Однако на фоне развода супруги могут понести большие убытки.

Предполагается, что супруги могли хотя бы для решения деловых вопросов объединиться и создать образ счастливой пары, но это для них неприемлемо.

По информации от источника, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек не общались уже несколько месяцев.

Ранее Ида Галич рассказала, с кем из бывших возлюбленных не общается и почему.