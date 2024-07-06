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Павел Прилучный пытается отобрать детей у бывшей жены Агаты Муцениеце

Павел Прилучный решил забрать сына и дочь у Муцениеце

1:10
Шоу-бизнес

Павел Прилучный решил сделать ход конём и подал встречный иск к экс-супруге Агате Муцениеце. Актёр хочет, чтобы сын и дочь проживали с ним.

Павел Прилучный решил забрать сына и дочь у Муцениеце
Фото: https://vk.com/priluchny2022 by ВК-аккаунт Павла Прилучного is licensed under public doman

Муцениеце пытается увеличить сумму элементов на детей, но Павел Прилучный не спешит подчиняться требованиям бывшей жены. Он через суд старается сделать так, чтобы дети остались жить с ним и его новой женой Зепюр Брутян.

Ранее возлюбленный Агаты Муцениеце Иван Чуйков высказался про спор актрисы и Павла Прилучного из-за детей.

Как сообщает "Вечерняя Москва", сына актёров Тимофея и дочку Мию поставят перед выбором — с кем они хотят жить — с мамой или папой.

Заседание, на котором будет решаться вопрос о месте жительства детей, назначено на 29 августа. Сейчас мальчик и девочка проживают с матерью и приходят к отцу лишь погостить.

Муцениеце считает несправедливым то, что Прилучный выплачивает наследникам только по 100 тысяч рублей в месяц. Она уверена, что заработок звезды сериала "Мажор" позволяет ему тратить на детей большие суммы.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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