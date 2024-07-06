Павел Прилучный пытается отобрать детей у бывшей жены Агаты Муцениеце

Павел Прилучный решил сделать ход конём и подал встречный иск к экс-супруге Агате Муцениеце. Актёр хочет, чтобы сын и дочь проживали с ним.
Муцениеце пытается увеличить сумму элементов на детей, но Павел Прилучный не спешит подчиняться требованиям бывшей жены. Он через суд старается сделать так, чтобы дети остались жить с ним и его новой женой Зепюр Брутян.
Ранее возлюбленный Агаты Муцениеце Иван Чуйков высказался про спор актрисы и Павла Прилучного из-за детей.
Как сообщает "Вечерняя Москва", сына актёров Тимофея и дочку Мию поставят перед выбором — с кем они хотят жить — с мамой или папой.
Заседание, на котором будет решаться вопрос о месте жительства детей, назначено на 29 августа. Сейчас мальчик и девочка проживают с матерью и приходят к отцу лишь погостить.
Муцениеце считает несправедливым то, что Прилучный выплачивает наследникам только по 100 тысяч рублей в месяц. Она уверена, что заработок звезды сериала "Мажор" позволяет ему тратить на детей большие суммы.
Артистка проживает с семьёй в Израиле.