Ида Галич общается со всеми бывшими возлюбленными, кроме одного

Блогерша Ида Галич в беседе с VOICE призналась, что находится в дружеских отношениях со всеми бывшими возлюбленными, кроме одного — фитнес-тренера Дмитрия.
По её словам, она сама до сих пор не понимает, как мужчине удалось обмануть всю её семью.
"Одурманились все и обманулись. Это один человек, с которым я не хочу иметь ничего общего… Есть только один бывший, с которым я не общаюсь", — отрезала она.
При этом с другими экс-возлюбленными ей удалось сохранить тёплые взаимоотношения, так как "они ели с одной тарелки и спали в одной кровати".
В настоящее время блогерша встречается с бизнесменом Олегом Ледвичем.
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