"Совпадение? Не думаю": Алёна Шишкова рассмеялась из-за вопроса про Анастасию Решетову

Алёна Шишкова рассмеялась из-за вопроса об Анастасии Решетовой

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель Алёна Шишкова в личном блоге рассмеялась из-за вопроса о блогерше Анастасии Решетовой, которая, по слухам, в своё время увела у неё возлюбленного, рэпера Тимати.

Фото: youtube.com by канал Надежда Стрелец, PDM

Так, поклонники обратили внимание, что Решетова копирует поведение Шишковой. Например, она тоже начала играть в теннис.

"Решетова тоже начала играть в теннис. Совпадение? Не думаю", — указали поклонники Шишковой.

Сама же Шишкова заявила, что это лишь совпадение, но сопроводила ответ несколькими смеющимися эмодзи.

Анастасия Решетова на фоне скандала с певицей Алсу улетела в Турцию в компании хорошего друга.

Ранее Алсу потроллила любовницу мужа.