"Совпадение? Не думаю": Алёна Шишкова рассмеялась из-за вопроса про Анастасию Решетову

Модель Алёна Шишкова в личном блоге рассмеялась из-за вопроса о блогерше Анастасии Решетовой, которая, по слухам, в своё время увела у неё возлюбленного, рэпера Тимати.
Так, поклонники обратили внимание, что Решетова копирует поведение Шишковой. Например, она тоже начала играть в теннис.
"Решетова тоже начала играть в теннис. Совпадение? Не думаю", — указали поклонники Шишковой.
Сама же Шишкова заявила, что это лишь совпадение, но сопроводила ответ несколькими смеющимися эмодзи.
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