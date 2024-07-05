Моргенштерн* может попасть под суд из-за израильского паспорта

Моргенштерну* грозит уголовное дело за неуведомление о втором гражданстве

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэперу Алишеру Моргенштерну* (признан в РФ иностранным агентом) грозит уголовное дело из-за получения израильского паспорта.

Фото: flickr.com by Zachi Evenor, CC BY 4.0

По данным Life со ссылкой на Shot, артист не уведомил МВД России о наличии второго гражданства, что является нарушением закона. За это ему может грозить штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы до 400 часов.

Моргенштерн получил израильский паспорт два года назад и не скрывает этого факта. Также прокуратура Москвы инициировала уголовное дело против рэпера за отсутствие маркировки иноагента на своих постах в соцсетях, несмотря на предыдущие административные наказания.

* признан в РФ иностранным агентом