Shaman, Полина Гагарина и другие звезды потеряли свои каналы на YouTube

Сообщается, что YouTube заблокировал каналы известных российских исполнителей, включая Ярослава Дронова (Shaman), Полину Гагарину, Юлию Чичерину, Григория Лепса и Олега Газманова. Теперь их страницы недоступны.
Предварительно, блокировка связана с внесением этих артистов в черный список Евросоюза в рамках 14-го пакета санкций против РФ, передает ИА Регнум.
"Российская газета" уточняет, что при попытке зайти на каналы исполнителей появляется сообщение о нарушении правил сервиса, однако конкретные нарушения не указаны.
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