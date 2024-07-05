Shaman, Полина Гагарина и другие звезды потеряли свои каналы на YouTube

YouTube заблокировал каналы российских звезд в рамках санкций ЕС

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сообщается, что YouTube заблокировал каналы известных российских исполнителей, включая Ярослава Дронова (Shaman), Полину Гагарину, Юлию Чичерину, Григория Лепса и Олега Газманова. Теперь их страницы недоступны.

Фото: Pexels by freestocks.org, PDM

Предварительно, блокировка связана с внесением этих артистов в черный список Евросоюза в рамках 14-го пакета санкций против РФ, передает ИА Регнум.

"Российская газета" уточняет, что при попытке зайти на каналы исполнителей появляется сообщение о нарушении правил сервиса, однако конкретные нарушения не указаны.