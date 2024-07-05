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Верка Сердючка не хочет выступать за Украину: что стоит за отказом от концерта

Андрей Данилко отказался от выступления на благотворительном концерте

0:48
Шоу-бизнес

Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, отказался выступать на благотворительном концерте в поддержку украинских боевиков, сославшись на сжатые сроки и невозможность подготовки качественной программы.

Андрей Данилко отказался от выступления на благотворительном концерте
Фото: Wikipedia by Okras, CC BY-SA 4.0

Однако, это объяснение кажется надуманным, ведь для концерта достаточно исполнить песни из своего репертуара. Возможно, изменилось его мнение по отношению к СВО, и он не хочет выступать за Украину. Об этом сообщает argumenti.ru.

Ранее Сердючка активно выступала против России, оскорбляла российских коллег и часто приезжала в Россию для закрытых выступлений. Сейчас материальное положение Данилко ухудшилось, а его русофобские заявления привели к запрету въезда в РФ на 50 лет.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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