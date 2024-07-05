"Ты служишь украшением стола": певица Алсу вновь потроллила любовницу мужа песней Олега Газманова

Алсу высмеяла любовницу мужа песней Олега Газманова про "ночную бабочку"

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алсу вместе со своей подругой, женой комика Гарика Мартиросяна Жанной станцевали в машине под песню артиста Олега Газманова "Ночная бабочка". Поклонники решили, что музыкальное сопровождение выбрано не случайно.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Жанны Левиной-Мартиросян в Инстаграм, PDM

Жанна Левина-Мартиросян в день рождения подруги, 27 июня, опубликовала на странице видеоролик, на котором они с Алсу едут в машине и танцуют под песню про путану. Она написала для близкого человека несколько тёплых слов и призналась в любви.

При этом поклонники артистки обратили внимание на текст песни, под которую решили станцевать Жанна и Алсу на фоне развода последней с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым.

"Ты служишь украшением стола, тебя как рыбу к пиву подают. Любой, кто заплатил, имеет все права и вот ночную бабочку ведут", — поёт на фоне Олег Газманов.

Так, певица Алсу дала понять аудитории, что считает блогершу Анастасию Решетову "девушкой с низкой социальной ответственностью", так как та вступила в отношения с женатым мужчиной.

Ранее Отар Кушанашвили заявил, что безалаберно относился к своему здоровью.