"Ты служишь украшением стола": певица Алсу вновь потроллила любовницу мужа песней Олега Газманова

Певица Алсу вместе со своей подругой, женой комика Гарика Мартиросяна Жанной станцевали в машине под песню артиста Олега Газманова "Ночная бабочка". Поклонники решили, что музыкальное сопровождение выбрано не случайно.
Жанна Левина-Мартиросян в день рождения подруги, 27 июня, опубликовала на странице видеоролик, на котором они с Алсу едут в машине и танцуют под песню про путану. Она написала для близкого человека несколько тёплых слов и призналась в любви.
При этом поклонники артистки обратили внимание на текст песни, под которую решили станцевать Жанна и Алсу на фоне развода последней с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым.
"Ты служишь украшением стола, тебя как рыбу к пиву подают. Любой, кто заплатил, имеет все права и вот ночную бабочку ведут", — поёт на фоне Олег Газманов.
Так, певица Алсу дала понять аудитории, что считает блогершу Анастасию Решетову "девушкой с низкой социальной ответственностью", так как та вступила в отношения с женатым мужчиной.
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