"Я должен терпеть": Кушанашвили сожалеет о безалаберном отношении к здоровью

Находящийся в больнице Кушанашвили заявил, что безалаберно относился к здоровью

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили в личном Telegram-канале опубликовал видео, на котором ему делают капельницу. Журналист заявил, что безалаберно относился к своему здоровью.

Фото: Telegram by личный аккаунт Отара Кушанашвили в Telegram, PDM

Кушанашвили продемонстрировал свой внешний вид и заявил, что сам довёл себя до такого состояния.

"Я должен терпеть, а можно было не терпеть, если бы я, самый умный парень на земле, время от времени не проводил время глупо", — поделился шоумен.

Так, Кушанашвили винит себя в употреблении алкоголя и в тех днях, что потрачены впустую.

Отар Кушанашвили готовится к операции по онкологии — при помощи капельниц ему пытаются поднять уровень белка в крови.

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