"Я должен терпеть": Кушанашвили сожалеет о безалаберном отношении к здоровью

Телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили в личном Telegram-канале опубликовал видео, на котором ему делают капельницу. Журналист заявил, что безалаберно относился к своему здоровью.
Кушанашвили продемонстрировал свой внешний вид и заявил, что сам довёл себя до такого состояния.
"Я должен терпеть, а можно было не терпеть, если бы я, самый умный парень на земле, время от времени не проводил время глупо", — поделился шоумен.
Так, Кушанашвили винит себя в употреблении алкоголя и в тех днях, что потрачены впустую.
Отар Кушанашвили готовится к операции по онкологии — при помощи капельниц ему пытаются поднять уровень белка в крови.
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