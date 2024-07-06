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Певец Сергей Лазарев рассказал, как отдохнул с сыном Никитой и дочкой Аней в Турции

Сергей Лазарев показал фото с детьми в Турции: "Было круто"

0:51
Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев поделился своими впечатлениями от отдыха с детьми в Турции.

Сергей Лазарев показал фото с детьми в Турции: "Было круто"
Фото: https://www.instagram.com/lazarevsergey by Инстаграм Сергея Лазарева is licensed under public doman

Лазарев рассказал, что его отдых с сыном Никитой и дочкой Анной в Турции завершился. Он назвал отдых с детьми особенным.

"Быть родителем — это ежесекундная работа 24/7. Но дети так быстро растут, что хочется насладиться каждым моментом вместе… Было круто!" — написал певец в "Инстаграме"*.

Сергей опубликовал фото с наследниками и пообещал повторить незабываемый отдых в Турции с высоким уровнем сервиса.

Ранен Сергей Лазарев показал, как расплетал дочери Анне спутанные африканские косички.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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