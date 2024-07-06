Певец Сергей Лазарев рассказал, как отдохнул с сыном Никитой и дочкой Аней в Турции

Певец Сергей Лазарев поделился своими впечатлениями от отдыха с детьми в Турции.
Лазарев рассказал, что его отдых с сыном Никитой и дочкой Анной в Турции завершился. Он назвал отдых с детьми особенным.
"Быть родителем — это ежесекундная работа 24/7. Но дети так быстро растут, что хочется насладиться каждым моментом вместе… Было круто!" — написал певец в "Инстаграме"*.
Сергей опубликовал фото с наследниками и пообещал повторить незабываемый отдых в Турции с высоким уровнем сервиса.
Ранен Сергей Лазарев показал, как расплетал дочери Анне спутанные африканские косички.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Артистка проживает с семьёй в Израиле.