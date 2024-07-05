Выступавший в шубе и трусах певец Шура отреагировал на идею ввести дресс-код для артистов

Певец Шура поддержал предложение о дресс-коде для артистов

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) в программе "Утро. ТНТ" заявил, что поддерживает идею о введении дресс-кода для артистов. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Фото: youtube.com by канал Между нами, PDM

Шура подчеркнул, что существует сценический имидж, который не совпадает с "гулящим дома".

"Я в стрингах пел, да, можно было в те годы. Сейчас ни в коем случае такого не надо", — сказал он.

При этом артист подчеркнул, что в подобном виде не выходил из дома. Но, по его словам, например, Филиппу Киркорову вряд ли кто-то запретит появиться на публике в эпатажных нарядах.

Недавно стало известно, что Минкультуры РФ одобрило идею о введении дресс-кода для музыкантов на концертах.

Ранее стало известно, кто финансово помог Отару Кушанашвили.