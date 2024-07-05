Выступавший в шубе и трусах певец Шура отреагировал на идею ввести дресс-код для артистов

Певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) в программе "Утро. ТНТ" заявил, что поддерживает идею о введении дресс-кода для артистов. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу телеканала.
Шура подчеркнул, что существует сценический имидж, который не совпадает с "гулящим дома".
"Я в стрингах пел, да, можно было в те годы. Сейчас ни в коем случае такого не надо", — сказал он.
При этом артист подчеркнул, что в подобном виде не выходил из дома. Но, по его словам, например, Филиппу Киркорову вряд ли кто-то запретит появиться на публике в эпатажных нарядах.
Недавно стало известно, что Минкультуры РФ одобрило идею о введении дресс-кода для музыкантов на концертах.
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