Отар Кушанашвили готовится к операции по онкологии: кто из звёзд финансово помог шоумену

Певец Валерий Меладзе сделал пожертвование на лечение Отара Кушанашвили

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили будет переведён в московский НМИЦ онкологии им. Блохина. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot. Племянница журналиста поблагодарила некоторых звёзд, внёсших вклад в лечение дяди.

Фото: youtube.com by канал ДЖАРАХОВ, PDM

Так, стало известно, что Отар Кушанашвили будет проходить дальнейшее лечение под присмотром главного онколога Минздрава России Ивана Стилиди. В сборе средств для журналиста принимали участие такие артисты, как Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Табриз Шахиди и Николай Басков. Выяснилось, что "золотой голос страны" не только выделил денежные средства, но и помог найти врача.

Отар Кушанашвили в настоящий момент готовится к операции по онкологии — ему делают постоянные капельницы, чтобы поднять уровень белка в крови.

Шоумен был госпитализирован 20 июня в больницу в Красногорске из-за сильных болей в области сердца и живота.

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