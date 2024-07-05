Яна Рудковская раскрыла стоимость украденного у неё картофельного завода

Продюсер и бизнесвумен Яна Рудковская в беседе с "МК" заявила, что украденный у неё картофельный завод в настоящее время оценивается в 25 млн долларов.
По её словам, такая высокая цена связана с тем, что иностранное производство остановилось в России, а западные бренды ушли с рынка.
Рудковская рассказала, что предприятие "отжал" у неё и семьи бывший лучший друг фигуриста Евгения Плющенко Валентин Савинов. Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы.
По словам продюсера, она потратила несколько миллионов рублей за три года на услуги адвокатов, чтобы Савинова привлекли к ответственности.
Также Рудковской предстоит разобраться со строителями завода, которые "взяли деньги и ничего не достроили".
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