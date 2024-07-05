Собчак заступилась за эскортниц: "Женатого мужчину не может сопровождать незамужняя женщина?"

Ксения Собчак осудила нападки на эскортниц

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Ксению Собчак вывели из себя заявления юриста Екатерины Гордон по поводу определения слова "эскортница".

Фото: https://vk.com/sobchak by ВК-аккаунт Ксении Собчак is licensed under public doman

Собчак прокомментировала слова Екатерины Гордон, представительницы психолога Вероники Степановой, на которую подала в суд модель Анастасия Решетова.

Гордон заявила, что сопровождающую женатого мужчину женщину можно назвать эскортницей. Такие выводы не понравились журналистке. Она отметила, что с такими адвокатами, как Катя Гордон, в суде даже не нужны прокуроры.

"Она даже не понимает насколько антифеминистски звучит такая предъява. То есть женатого мужчину не может сопровождать незамужняя женщина?" — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Собчак увидела в этом попытки "попиариться".

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