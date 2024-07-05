Собчак заступилась за эскортниц: "Женатого мужчину не может сопровождать незамужняя женщина?"

Ксению Собчак вывели из себя заявления юриста Екатерины Гордон по поводу определения слова "эскортница".
Собчак прокомментировала слова Екатерины Гордон, представительницы психолога Вероники Степановой, на которую подала в суд модель Анастасия Решетова.
Гордон заявила, что сопровождающую женатого мужчину женщину можно назвать эскортницей. Такие выводы не понравились журналистке. Она отметила, что с такими адвокатами, как Катя Гордон, в суде даже не нужны прокуроры.
"Она даже не понимает насколько антифеминистски звучит такая предъява. То есть женатого мужчину не может сопровождать незамужняя женщина?" — написала Ксения в своём Telegram-канале.
Собчак увидела в этом попытки "попиариться".
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