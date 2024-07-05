"С любовью": Ольга Бузова случайно рассекретила имя одного из ухажёров

Певица Ольга Бузова в личном блоге заявила, что её восхитил поступок поклонника по имени Дмитрий, который прислал ей в Колумбию букет красных роз.
Она пояснила, что ухажёр доставил "на другой конец земли" шикарный букет.
"Фантастика", — заявила артистка.
При этом Бузова попыталась скрыть записку от мужчины, которая была подписана его именем, чтобы подписчики ничего не увидели. Однако в результате имя поклонника всё-таки засветилось на ролике: "От Дмитрия с любовью".
Ольга Бузова после двух неудачных романов старается не говорить на публике о своих отношениях. Она утверждает, что хочет завести семью и детей.
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