"С любовью": Ольга Бузова случайно рассекретила имя одного из ухажёров

Певица Ольга Бузова похвасталась роскошным букетом от поклонника Дмитрия

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Ольга Бузова в личном блоге заявила, что её восхитил поступок поклонника по имени Дмитрий, который прислал ей в Колумбию букет красных роз.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ольги Бузовой в Инстаграм, PDM

Она пояснила, что ухажёр доставил "на другой конец земли" шикарный букет.

"Фантастика", — заявила артистка.

При этом Бузова попыталась скрыть записку от мужчины, которая была подписана его именем, чтобы подписчики ничего не увидели. Однако в результате имя поклонника всё-таки засветилось на ролике: "От Дмитрия с любовью".

Ольга Бузова после двух неудачных романов старается не говорить на публике о своих отношениях. Она утверждает, что хочет завести семью и детей.

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