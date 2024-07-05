"Нужно быть аккуратнее": Айза раскрыла реакцию бывшего мужа на проблемы со здоровьем сына

Блогерша Айза рассказала об испуге Гуфа из-за проблем с сердцем у сына

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша Айза-Лилуна Ай призналась, что бывший супруг рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) сильно испугался из-за обнаруженных у сына Сэма проблем с сердцем.

Фото: youtube.com by канал Наталья Подольская, PDM

Бизнесвумен уточнила, что у мальчика выявили определённые проблемы, однако в настоящее время всё хорошо.

"Сейчас, конечно, всё нормально. Его ничего не беспокоит, но нужно быть аккуратнее. Лёша очень сильно испугался", — поделилась блогерша.

Сэм родился в 2010 году в браке Айзы и Алексея Долматова, которые были вместе с 2008 по 2013 годы. Блогерша отмечала, что причинами расставания стали наркотическая зависимость музыканта и отсутствие любви.

Ранее стало известно, что Нюша не захотела мириться с бывшим мужем.