"Нужно быть аккуратнее": Айза раскрыла реакцию бывшего мужа на проблемы со здоровьем сына

Блогерша Айза-Лилуна Ай призналась, что бывший супруг рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) сильно испугался из-за обнаруженных у сына Сэма проблем с сердцем.
Бизнесвумен уточнила, что у мальчика выявили определённые проблемы, однако в настоящее время всё хорошо.
"Сейчас, конечно, всё нормально. Его ничего не беспокоит, но нужно быть аккуратнее. Лёша очень сильно испугался", — поделилась блогерша.
Сэм родился в 2010 году в браке Айзы и Алексея Долматова, которые были вместе с 2008 по 2013 годы. Блогерша отмечала, что причинами расставания стали наркотическая зависимость музыканта и отсутствие любви.
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