Дэвид и Виктория Бекхэм повторили свадебные наряды в честь 25-й годовщины со дня бракосочетания

Дэвид и Виктория Бекхэм облачились в свои свадебные наряды в 25-ю годовщину свадьбы

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дэвид и Виктория Бекхэм красиво отметили серебряную свадьбу, повторив внешний антураж свадебного торжества 25-летней давности.

Фото: https://www.instagram.com/davidbeckham by Инствграм Дэвида Бэкхэма is licensed under public doman

Виктория и Дэвид Бекхэм прожили в браке 25 лет. В честь круглой даты они повторили свои свадебные наряды из прошлого.

Знаменитый футболист попытался влезть в свою брючный костюм ярко-сиреневого цвета. Брюки спортсмен застегнул с трудом, а вот жилетка раздала пугающий треск при попытках надеть её.

Прославленный футболист и бывшая участница группы Spice Girls сочетались узами брака в 1999 году в старинном замке в Дублине.

Ранее сообщалось, что Виктория и Дэвид Бекхэм отдохнули в романтической обстановке на яхте накануне годовщины со дня своего бракосочетания.