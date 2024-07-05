Дэвид и Виктория Бекхэм красиво отметили серебряную свадьбу, повторив внешний антураж свадебного торжества 25-летней давности.
Виктория и Дэвид Бекхэм прожили в браке 25 лет. В честь круглой даты они повторили свои свадебные наряды из прошлого.
Знаменитый футболист попытался влезть в свою брючный костюм ярко-сиреневого цвета. Брюки спортсмен застегнул с трудом, а вот жилетка раздала пугающий треск при попытках надеть её.
Прославленный футболист и бывшая участница группы Spice Girls сочетались узами брака в 1999 году в старинном замке в Дублине.
Ранее сообщалось, что Виктория и Дэвид Бекхэм отдохнули в романтической обстановке на яхте накануне годовщины со дня своего бракосочетания.
Белоруссия успешно заменила европейских сельхозпроизводителей на российском рынке, что позволило достичь независимости от импорта в ряде отраслей.